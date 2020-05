Pianese, dal comune arrivano buone notizie: restyling allo stadio per la Serie C

Una promozione in Serie C, lo scorso anno, ma un esilio forzato a Grosseto, perché lo stadio Comunale di Piancastagnaio non era a norma secondo i criteri infrastrutturali della Lega Pro: una stagione quindi lontano da casa per la Pianese, in attesa, come gli altri 59 club di terza serie e non solo, di conoscere quello che sarà il futuro.

Retrocessione o playout? O salvezza diretta, se il campionato riprendesse?

Proprio alla salvezza, però, pare aver pensato l'amministrazione comunale, che attraverso un post su Facebook ha fatto sapere di aver iniziato i lavori di adeguamento e miglioramento allo stadio cittadino, al fine di ospitare le partite del prossimo torneo di C. Posizionati, intanto, i seggiolini.