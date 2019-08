© foto di Federico De Luca

L’emozione, parlando ai canali ufficiali della Lega Pro, trapela dalla voce di Emmanuele Esposito, da 4 anni capitano del Picerno che, quando è arrivato lui, giocava in Eccellenza. Poi la promozione in Serie C: “Per noi e tutta Picerno è una grandissima soddisfazione. Quando sono arrivato, non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa. I tifosi mi hanno sempre trattato bene, c’è stato rispetto reciproco. Io volevo restare qui, continuare la mia carriera a Picerno”.

Andando alla stagione scorsa: "Quando abbiamo iniziato a credere alla promozione? Nelle ultime gare d’andata e soprattutto quando abbiamo vinto a Fasano senza giocatori importanti. Abbiamo preso coscienza che potevamo fare qualcosa di grande. Ora siamo qui e aspettiamo con ansia il debutto. Le sensazioni sono positive ma il campionato è lungo. In bocca al lupo a tutte le squadre di Lega Pro! Ci siamo anche noi!”.