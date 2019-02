Pisa, D'Angelo: "Domani la gara sarà nelle nostre mani"

Fonte: TuttoC.com

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo presenta in conferenza stampa la partita di domani con la Pistoiese: "Di Quinzio è un giocatore forte che attraversa un momento molto buono di forma però è squalificato e perciò lo sostituiremo con un giocatore che ha caratteristiche non simili ma ne ha altre buone e a mio avviso può mettere in difficoltà la Pistoiese. De Vitis è recuperato e gioca. Dobbiamo recuperare tutti gli infortunati perchè tra poco si saranno ancora più partite e avendo la rosa al completo sarà più semplice. Qualcuno sull'esterno giocherà anche qui con caratteristiche diverse, credo che a prescindere dalle assenze la squadra farà una buonissima partita. Meroni è una ipotesi per sostituire Lisi ma abbiamo altre soluzioni in serbo. De Vitis gioca in difesa anche domani, a centrocampo abbiamo una possibilità di scelta maggiore e per questo giocheranno altri in quel ruolo. Anche domani la gara sarà nelle nostre mani e dovremo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni ed evitare quegli errori che ultimamente ci hanno penalizzato".