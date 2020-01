Allenamento di rifinitura sul prato dell’ "Arena Garibaldi" per il Pisa, impegnato domani pomeriggio tra le mura amiche contro la Juve Stabia, nel match che sarà valido per la 21^ giornata del campionato di Serie B.

Smaltita la febbre, tornano a disposizione Simone Benedetti e Francesco Belli, e tra i convocati appare anche Marco Pinato, uscito anzitempo domenica in quel di Benevento; attraverso i canali ufficiali del club, infatti, i nerazzurri comunicano che i giocatori sono tutti convocati, eccezion fatta i tre indisponibili, Gianmarco Ingrosso, Andrea Meroni e Marco Varnier, e lo squalificato Nicholas Siega.