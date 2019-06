Pisa, tre club sulle tracce del difensore Liotti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Daniele Liotti, difensore mancino del Pisa con il contratto in scadenza nel 2020 è molto richiesto sul mercato. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com piace alla Reggina ma sul suo conto hanno chiesto informazioni anche Monza e Juve Stabia. Non è esclusa però la permanenza in maglia nerazzurra.