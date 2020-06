Pistoiese, Pancaro: "Per la C è tempo di tornare a giocare. Coppa Italia? Tutte e quattro alla pari"

Giuseppe Pancaro, allenatore della Pistoiese, si è collegato in diretta ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai 2, iniziando nel suo intervento dai dubbi sulla ripresa per la Lega Pro: "Ancora in Serie C c'è grossa incertezza, magari dopo il Consiglio Federale sarà sciolta, e ce lo auguriamo tutti. I tempi sono maturi per poter tornare a giocare a calcio".

Cosa succede ai calciatori che tornano in campo dopo uno stop così lungo?

"Sicuramente ci sarà tantissima voglia. Non essendoci precedenti non sappiamo molto, se non per l'esempio della Germania in cui i valori tecnici sono stati rispettati. Credo sarà così anche in Serie A, con una lotta alla pari tra Juve e Lazio. In Coppa Italia, con partita secca, vedo invece le stesse possibilità per tutte e quattro le squadre, essendo una partita secca".

Si aspettava di più dal centrocampo della Juventus?

"Individualmente come qualità è un reparto di valore assoluto. Sarri ha titolari e alternative, se così vogliamo chiamarle, e può scegliere tranquillamente in ogni occasione, non vedo il motivo di certe critiche".

Come giudica la difesa del Napoli?

"Hanno avuto un po' di problemi in alcuni giocatori, vedi Koulibaly, soprattutto all'inizio, anche se la coppia con lui e Manolas comunque è fatta due centrali molto forti. Gattuso all'inizio ci ha messo un po' a capire le qualità che aveva, così come i calciatori ci hanno messo tempo a capire le sue richieste. Ora però il Napoli ha un'anima, e in fase di non possesso lavora con tutti gli effettivi. Questo è un buon punto di partenza".

Che ricordi ha di Cafu?

"Un fuoriclasse, nei derby romani mi ha fatto patire molto, poi però ci ho giocato due anni nel Milan e ho scoperto un ragazzo straordinario, un generoso che aveva sempre il sorriso ed era un professionista vero. Un grande del calcio mondiale e gli faccio gli auguri per i suoi 50 anni".