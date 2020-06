Play out Serie C, Imolese corsara con l’Arzignano. 0-0 fra Pianese e Pergolettese

Si sono concluse le prime due gare d’andata dei play out di Serie C. In quella del Girone A fra Pianese e Pergolettese non si va oltre allo 0-0 nonostante i padroni di casa chiudano in 10 per l’espulsione di Dierna nei minuti finali. Si deciderà così tutto in Lombardia fra tre giorni. Nella sfida del Girone B invece è l’Imolese a imporsi in trasferta contro l’Arzignano per 2-1: i romagnoli mettono subito in discesa la gara con la rete al 6° di Chinellato e l’autogol al 25° di Piccioni, allo scadere però Barzaghi trova la rete della speranza per i veneti che saranno chiamati all’impresa il 30 giugno per conquistare la salvezza.

GARE DI ANDATA

SABATO 27 GIUGNO 2020

GIRONE A

Pianese-Pergolettese: 0-0

Olbia-Giana Erminio: ore 20.00

GIRONE B

Fano-Ravenna: ore 18.30

Arzignano Valchiampo-Imolese: 1-2 (90° Barzaghi; 6° Chinellato, 25° aut. Piccioni)

GIRONE C

Rende-Picerno: ore 18.00

Bisceglie-Sicula Leonzio: ore 19.00