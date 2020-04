Pontedera, Giovannini: "Ripartenza il 18 maggio? Data che vale solo per la Serie A"

vedi letture

Intervistato da La Nazione il direttore generale del Pontedera Paolo Giovannini ha parlato della possibile ripartenza spiegando che la data del 18 maggio vale solo per la Serie A: “Spostare l’inizio degli allenamenti al 18 maggio non è una scelta che in qualche modo spinge l’attività di serie C a ripartire, perché è una data che riguarda sostanzialmente il calcio della massima serie. Nella nostra categoria infatti tutti credono che non ci siano le condizioni per ripartire. - continua Giovannini - Credo che solo la scomparsa quasi totale del virus da qui al 18 maggio possa permettere alla Serie C di ripartire con un protocollo alleggerito che diventerebbe quindi attuabile anche per noi”.