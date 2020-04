Pontedera, Maraia: "Ripresa difficile, ma si valutino play off e play out in estate"

Il tecnico del Pontedera Ivan Maraia ha parlato a Tuttoc.com del periodo che stiamo vivendo e della possibilità che il campionato in terza serie possa ripartire: “Vivo questo momento in famiglia in seguito alle disposizioni governative, come fanno molti altri in questo momento molto particolare. Cerco di sfruttare al meglio tutto il tempo che abbiamo a disposizione. Rimango aggiornato, seguendo molte partite di calciatori giovani, cercando di scovare qualche giovane talento. Con la squadra all'inizio avevamo un rapporto quotidiano, ma col passare del tempo li abbiamo lasciati liberi pur mantenendo i contatti. - continua Maraia parlando della ripartenza - Se è in forte dubbio la serie A, a maggior ragione appare molto difficile pensare possa far ripartire la serie C. In ogni caso nel giro di una settimana sapremo quale decisione verrà presa. In questo momento è quasi impossibile, si può valutare di giocare play off e play out fra due o tre mesi sempre che la situazione sanitaria lo possa permettere. Se la situazione non migliora a luglio ed agosto, a quel punto sarebbe a forte rischio anche la disputa della stagione successiva. Quarta promossa? La cosa migliore sarebbe assegnare la promozione sul campo, ma se questo non sarà possibile una soluzione va trovata. Si parla della media punti delle seconde, ma se non si trova una soluzione anche il sorteggio non può essere scartato”.