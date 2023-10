ufficiale Aglianese, Maraia esonerato dopo 5 gare: paga i due ko nei derby

È durata appena cinque gare l’avventura di Maraia sulla panchina dell’Aglianese, club che milita in Serie D. Il tecnico paga le tre sconfitte consecutivi di cui due nei derby con Pistoiese e Prato. Questo il comunicato del club:

"La società sportiva Aglianese Calcio 1923 comunica di aver sollevato il Sig. Ivan Maraia, dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La società neroverde intende ringraziare il tecnico per l’attività fin qui svolta e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.

La squadra sarà affidata in questa fase al suo secondo Sig. Riccardo Carbone".