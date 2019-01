Fonte: Tuttoc.com

Pier Francesco Bertoli, attaccante classe 2001, ha firmato il sui primo contratto professionistico con il Pordenone dopo 4 presenze nel campionato di Serie C: l'ufficialità è attesa in queste 48 ore. Ma - secondo quanto raccolto da TuttoC.com - già a gennaio si potrebbe spostare in A: Napoli, SPAL e Fiorentina sono infatti sul giovane.