Pordenone, caccia ai ‘99: Farabegoli, Frabotta e Rover

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pordenone ha aperto la caccia ai calciatori classe 1999. Sono infatti tre gli obiettivi del club friulano per rinforzare e ringiovanire la rosa in questa finestra di mercato. In difesa si punta al centrale della Primavera della Sampdoria, di cui è capitano, Tommaso Farabegoli, e sul terzino del Bologna, ora al Renate, Gianluca Frabotta. In attacco invece, in attesa di un grande colpo (Benjamin Mokulu del Carpi), i Ramarri stanno rinforzandosi con l’arrivo di Matteo Rover, seconda punta in forza al LR Vicenza Virtus, ma di proprietà dell’Inter. Lo riferisce Il Messaggero Veneto.