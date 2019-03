© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Leonardo Candellone, attaccante classe ‘97 di proprietà del Torino, potrebbe restare un’altra stagione al Pordenone con cui ha segnato già 10 reti in questa stagione. Come riferisce il Messaggero Veneto infatti in caso di promozione dei neroverdi in Serie B scatterebbe una clausola che garantirebbe la permanenza della punta in Friuli anche nella prossima stagione.