Pordenone, il 2001 Bertoli al Napoli. Lo annuncia il presidente Lovisa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Pier Francesco Bertoli sta venendo a Napoli proprio ora". Così, intervenendo a Radio Marte, il presidente del Pordenone Calcio Mauro Lovisa ha annunciato l'acquisto di un nuovo ragazzo per le giovanili del Napoli. Punta centrale classe 2001, il giovanissimo Bertoli ha già giocato tra i professionisti in questa stagione, esordendo ad agosto per mezz'ora nella gara di Coppa Italia persa dal Pordenone a Pescara. Ha giocato, inoltre, l'intera gara di coppa Italia di serie C contro il Vicenza e ha accumulato 41 minuti di gioco in campionato entrando a partita in corso in quattro partite della Serie C. Lo riporta Tuttonapoli.net.