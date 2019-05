Pordenone, Tesser: "Festeggiamo un'annata giocata ad alti livelli"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha commentato la vittoria in Supercoppa Serie C grazie al trionfo di oggi contro la Juve Stabia: “Oggi è stata una partita molto bella, ma non festeggiamo solo la giornata di oggi, ma un intero campionato giocato su livelli straordinari. Berrettoni è stato un punto di riferimento per tutti, ha giocato in neroverde la sua stagione con più presenze. Un altro nostro obiettivo era finire al meglio per Emanuele. È stata una bella festa per Pordenone e per il Pordenone. Vincere aiuta a vincere, è una questione di mentalità. I ragazzi sono stati bravissimi, avevamo voglia di affrontare nuove sfide, contro squadre di altri gironi. Il Bottecchia ha fatto la storia di questa squadra e questa città. Vorremmo giocarci delle amichevoli, per tenerlo vivo ancora un po’”, riporta Tuttopordenone.com.