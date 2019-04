Fonte: TuttoC.com

© foto di Valeria Debbia

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale neroverde, ha così presentato il match di domani a Ravenna: “Capitan Stefani si è aggregato al gruppo da 2 giorni e sarà in panchina, anche se non è ancora pronto per scendere in campo. Domani mancherà per la prima volta Candellone, non ho ancora deciso con chi sostituirlo. Gavazzi è sempre out per infortunio. Anche Misuraca partirà dalla panchina: si è allenato con intensità, domenica l’ho fatto entrare per gestire la gara con la sua esperienza e si è comportato bene”.

“Il Ravenna è un’ottima squadra e lo dimostra la classifica. È una delle rivelazioni del campionato, è sempre stata nelle prime posizioni, dimostrando forza e continuità. Si tratta di una formazione quadrata, e con ottime individualità. Come Nocciolini: ha grandi qualità tecniche e fisiche, è un giocatore importante per la categoria. Noi dobbiamo esserci, sempre umili e concentrati, e andiamo a Ravenna per cercare la vittoria. Vogliamo proseguire al meglio il nostro percorso”.