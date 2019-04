Nonostante le smentite le voci di una fusione fra Pordenone e Treviso vanno avanti e giorno dopo giorno si aggiungono capitolo alla vicenda. L’ultimo, come riporta Trivenetogoal.it, riguarda un contratto fra il sindaco di Treviso Mario Conte e il patron della Segafredo Massimo Zanetti, proprietario della Virtus Bologna di basket, con quest’ultimo che avrebbe garantito di diventare main sponsor in caso di fusione e approdo in Serie B del nuovo club. A lui si aggiungerebbe un consorzio di imprenditori trevigiani per appoggiare Lovisa nell’avventura cadetta. Ci sarebbe in questo senso anche una deadline il 16 maggio per una decisione definitiva. In caso di fumata nera od opposizione della FIGC questo consorzio punterebbe al titolo sportivo del Montebelluna. Resta quindi viva la pista che porta al trasferimento dei friulani in Veneto visto che le alternative non sono semplici: Udine presenza costi elevati e nessun futuro garantito, mentre il nuovo stadio a Pordenone appare un’ipotesi lontana e non facile da realizzare in breve tempo.