Possenti: "Big match di Monza? Il Renate non farà di certo la comparsa"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Il Renate ha già accantonato il pari in rimonta raccolto nel turno infrasettimanale contro il Novara per proiettarsi al big match di domani sera al "Brianteo" contro la capolista Monza. Come riferisce tuttoc.com, in merito al match, sono queste le parole del difensore nerazzurro Marcello Possenti: "Sicuramente sarà una gara molto impegnativa perché sappiamo tutti che il Monza è una buonissima squadra costruita per vincere ma il Renate non farà di certo la comparsa. Andrà a Monza per giocarsi le proprie carte: conosciamo i nostri limiti, ma anche le nostre potenzialità. Penso e spero che potremo dire la nostra: di sicuro ce la metteremo tutta".