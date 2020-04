Potenza, Caiata: "Così rischiamo di non andare avanti. Fatte richieste a Lega e FIGC"

Salvatore Caiata, presidente del Potenza, lancia l'allarme a proposito della difficoltà economica che attanaglia, o che presto lo farà, numerose piccole realtà, comunque professionistiche, del nostro calcio. Partendo proprio dal club lucano: "Questo calcio è insostenibile ed essendo impensabile chissà quale aiuto dallo Stato, occorre riformarlo.Questa stagione per quanto riguarda il Potenza si chiuderà con un passivo di 800/900 mila euro e nel momento in cui avevamo l'obbligo di pagare gli stipendi dei miei calciatori, le mie aziende e quelle del vice-presidente Antonio Iovino erano e sono chiuse. Solo grazie all'intervento dell'altro vice-presidente Maurizio Fontana abbiamo potuto ottemperare agli adempimenti ma così non possiamo andare avanti ed una situazione del genere non può durare ancora a lungo. Pensate veramente che con tutte le aziende chiuse e con tutta la gente che resterà a casa senza lavoro noi presidenti imprenditori ci rimettiamo a pensare alle nostre squadre di calcio? Abbiamo chiesto alla Lega di liberare almeno la fidejussione che abbiamo depositato a garanzia dei contratti e noi abbiamo alla FIGC, come Serie C, di di pagare un mese di stipendio se non si giocherà più e due mesi se si tornerà a giocare più la cassa integrazione. La decisione spetta agli atleti perché noi presidenti non andremo a chiederlo al Governo", le sue parole al Quotidiano del Sud.