Potenza, Caiazza vicino al Picerno. Taranto su Leveque

Il Picerno piomba su Aldo Caiazza, centrale difensivo in forza al Potenza. Il giocatore napoletano, classe '99, vanta un passato con le giovanili di Benevento e Udinese, prima di approdare la scorsa estate in rossoblù. Le parti sarebbero vicine a definire l'affare. Trasferimento in prestito vicino anche per un altro '99 a disposizione di Pino Raffaele, il calabrese Alessio Leveque. L'attaccante, dopo i vecchi sondaggi dell'Avellino, piace molto a diversi club di D, tra cui il Taranto che ha chiesto informazioni. E già nelle prossime ore si potrebbe conoscere la sua nuova destinazione.