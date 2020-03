Potenza, Emerson: "Riprendere a giocare? La vedo dura, la situazione è complessa"

Nella giornata di ieri, si sarebbe dovuta giocare al "Granillo" la gara tra Reggina e Potenza, con il brasiliano Emerson, oggi in forza ai lucani, in qualità di ex di turno. Ai microfoni di tuttoreggina.com, proprio il calciatore ha parlato del momento che si sta vivendo ora in Italia: "La situazione purtroppo è critica, ci sono tante cose che non sono ancora chiarissime. L'unica cosa che possiamo fare è rimanere a casa e aspettare un cambiamento di questa situazione. Se si potrà riprendere il campionato? La vedo dura. Vista la situazione in Italia sarà più lunga del previsto, non possiamo fare previsioni su un possibile rientro in campo o soltanto agli allenamenti. Più si va avanti e più contagi ci sono rispetto alle settimane precedenti, i problemi ci sono dappertutto. Più vai avanti più trovi, anche tra noi sportivi, persone positive. Credo che andrà per le lunghe".

E una nota va anche al suo futuro, con i 40 anni che bussano alla porta: "Mi sento ancora bene e mi diverto. L'anno scorso ho giocato tutte le partite senza saltare un minuto, quest'anno soltanto due per squalifica. Fisicamente sto bene e finchè mi diverto continuo. Nel futuro vorrei lavorare con i bambini per trasmettere la mia esperienza e l'entusiasmo e i valori che ho sempre avuto. Il calcio non è solo quello che vedono in TV ma ci sono cose più importanti".