Potenza, Raffaele: "Siamo vivi e determinati. Vittoria dei tifosi"

Il Potenza piomba in zona play-off agguantando il decimo posto grazie alla vittoria esterna del Torre contro la Paganese (4-3) e al contemporaneo stop della Virtus Francavilla a Caserta. Successo in rimonta, con un secondo tempo da urlo che lascia soddisfatto il tecnico Giuseppe Raffaele.

BLITZ IN VOLATA - "Eravamo partiti bene, poi abbiamo avuto 15 minuti di black-out su cui dovremo lavorare perché non mi va di prendere gol in quella maniera. Magari siamo stati punti oltre i nostri errori con un tiro da fuori area ed un altro deviato. In quel periodo poi siamo rimasti in 10 perché Piccinni era più fuori che in campo. Speravamo di non doverlo sostituire. Comunque già dopo il loro 3-1 avevamo sfiorato diverse volte il gol. Vedevo che la squadra creava e aveva voglia di recuperare la partita. In definitiva dovremo riflettere solo su quella piccola fase negativa, imparando a stringere i denti quando si va in sofferenza".

DAL 3-4-3 AL 4-2-4 IN CORSA - "In svantaggio, ho messo il doppio attaccante allargando gli esterni. La formazione iniziale è stata dovuta anche al fatto che in settimana avevo avuto tutti i difensori fuori e solo in extremis ho recuperato Di Somma e Matino che non avevano allenamenti. Giosa invece non ce l'ha fatta. Ho cercato di proteggere un po' più la difesa valutando anche l'attacco della Paganese, di livello per la categoria e con uno score importante. Loro hanno una classifica non veritiera e, nelle ultime partite, hanno fatto intravedere anche prestazioni importanti. Anche con noi hanno ben giocato per larghi tratti della gara".

OBIETTIVI - "Questo Potenza deve ancora ragionare di partita in partita. Febbraio sarà zeppo di impegni e, solo alla fine del mese, vedremo quanti punti avremo fatto e dove potremo arrivare. La squadra con me è partita subito bene e si è comportata benissimo fino alla sosta, interpretando in modo soddisfacente questo trittico di partite nel 2019. Siamo vivi e in condizione, anche a livello individuale. E dobbiamo recuperare un po' di quella fortuna che nell'ultimo periodo ci ha abbandonati, privandoci di qualche elemento in difesa che non ci ha consentito di lavorare su alcuni automatismi".

MERCATO - "Abbiamo preso Longo e Lescano, due giocatori che ci assicurano una ventata di freschezza e ci daranno una mano. Li ho avuti già alle mie dipendenze e questo ha favorito il loro ambientamento. Parlare di mercato non è il mio compito. Sono contento degli attaccanti che ho a disposizione e cerco di far rendere al meglio coloro che mi vengono affidati".

PAROLE DOLCI PER LONGO, L'EX DI TURNO - "Per me è stato un grande tassello. Lo conoscevo già e so cosa può darmi. Deve fare la sua esperienza in categoria, ma dovrà dimostrare tutto sul campo. Lui comunque si è fatto trovare sempre pronto finora. All'Igea Virtus lo utilizzavo come esterno d'attacco e, a sinistra, mi assicurava sempre imprevedibilità col suo movimento a rientrare. Fece 10 gol procurandosi anche dei rigori. Poi lo prese il Parma. A Pagani magari lo ha penalizzato il fatto di avere davanti giocatori importanti. Ha tanta strada davanti a sé e deve stare tranquillo. Le soddisfazioni potrà togliersele solo con umiltà e lavorando".

DEDICA SPECIALE - "Voglio condividere questa vittoria con i nostri tifosi, davvero eccezionali. Quando siamo andati sotto 3-1, non hanno mai smesso di incitarci e questo è il comportamento di una tifoseria matura. I ragazzi lo hanno avvertito e l'ho avvertito anche io. Questo ci ha dato forza quando siamo rientrati nello spogliatoio dopo il primo tempo. Volevamo rimontare anche per loro. I nostri tifosi ci danno un grande sostegno, altri non avrebbero fatto lo stesso. Ecco perché è stata la vittoria della squadra e dei tifosi. E spero di dedicare loro altre vittorie".