Prende forma il Palermo di Boscaglia. Occhi sugli svincolati della Robur Siena

vedi letture

Prende sempre più forma il Palermo di mister Roberto Boscaglia. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club sta alacremente lavorando per la costruzione della rosa ventura, con occhi in particolare sull'ormai ex Robur Siena, i cui giocatori, dopo la mancata iscrizione del club in C, sono stati svincolati d'ufficio: "Già nei giorni scorsi era circolato il nome di Alessandro Polidori, centravanti 28enne di discreta esperienza in categoria, ma adesso in realtà Castagnini si sarebbe concentrato su due centrocampisti: il primo è un palermitano di ritorno, Francesco Vassallo, l'altro un fantasista, Alessandro Cesarini", così il quotidiano.

Che aggiunge poi che sarà ancora Mattia Fallani il secondo portiere del club: il giocatore arriverà in prestito dalla SPAL, e si aggregherà al gruppo lunedì, dopo le visite mediche.