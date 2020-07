Pres. AlbinoLeffe: "Le promosse non hanno schierato under. Tradita mission Lega Pro"

Concluso il campionato di Serie C, che ha visto la Reggiana raggiungere in B le già promosse Monza, Vicenza e Reggina, in casa AlbinoLeffe Gianfranco Andreoletti ha voluto fare il punto della situazione anche sulla stagione che è stata: "Mi preme rilevare un dato su cui chi guida il calcio italiano dovrebbe riflettere. Le tre squadre già promosse e le due finaliste hanno totalizzato nella sessione regolare del campionato una presenza media di 0,2 - 0,3 under a partita. Praticamente non ne hanno fatto uso. Nella legittimità della scelta, che spetta a ogni società, ritengo però sia importante evidenziare come tale situazione "tradisca" la mission della Lega Pro e il principio della sostenibilità della categoria, visti gli effetti inflazionistici che tale situazione genera. Il calcio fa bene ai giovani e i giovani fanno bene al calcio: questo è il nostro motto, questa è anche la mission della nostra lega. A livello formativo, crediamo sia importante investire nei nostri giovani e sarebbe non solo bello ma anche importante per l'intero sistema calcio italiano confrontarsi con squadre che hanno il medesimo credo. Solo investendo e credendo nei giovani il nostro calcio può crescere".

Più nel dettaglio della sua formazione: "Pur in una stagione umanamente difficile e sportivamente impegnativa, con il raggiungimento dei playoff impiegando nelle formazioni scese in campo almeno tre giocatori under, abbiamo centrato sia l'obiettivo sportivo sia quello della mission di valorizzazione dei nostri giovani. Di ciò sono particolarmente soddisfatto, così come lo sono del lavoro fatto nell'ambito del nostro Settore Giovanile, che vuol essere protagonista nella formazione sportiva e umana dei giovani bergamaschi. Un grazie a tutti coloro che lavorano con e per i nostri ragazzi con attenzione, passione e amore per i nostri colori".