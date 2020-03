Pres. Arzignano: "Scelte ok di Ghirelli. Sogno gara col Vicenza: Baggio e Rossi presenti"

Come riferisce trivenetogoal.it, dalle colonne del Giornale di Vicenza è intervenuto il presidente dell’Arzignano Lino Chilese, pessimista circa le possibilità di concludere la stagione: “Presumo che questo campionato difficilmente lo termineremo e ritengo che il presidente Ghirelli, persona di grande competenza prenderà le decisioni giuste. Stavamo vivendo un sogno, ci eravamo rinforzati per cercare di fare del nostro meglio ma questa è la vita. Un sogno per la fine dell’emergenza? Mi piacerebbe organizzare un’amichevole con il Vicenza al Menti, far partecipare anche Roberto Baggio e Paolo Rossi e devolvere l’intero incasso agli ospedali della provincia: medici e infermieri stanno compiendo un’operazione grandiosa”.