Pres. Avellino: "La Serie A è il nostro sogno. Riforma della C? Non dalla prossima stagione"

vedi letture

Lunga intervista a Prima Tivvù per Angelo D'Agostino, presidente dell'Avellino. Molti i temi toccati dal numero uno del club irpino, fra i quali anche quello legato al calciomercato estivo andato in archivio la scorsa settimana: "Con Di Somma abbiamo costruito la squadra secondo un criterio, valutando prima gli uomini e poi i calciatori. Abbiamo valutato prima la serietà dei ragazzi e poi le loro qualità. La squadra è fatta, ora deve parlare solo il campo".

Spazio poi alle ambizioni della società campana: "Quello che stiamo mettendo in piedi e che ancora continueremo a costruire, è un progetto a lungo termine. Vogliamo far bene, cercheremo di uscire da questa categoria quanto prima, poi non prometto nulla. Il sogno è la Serie A, ma bisogna andare cauti. Le prime due partite sono andate come ci aspettavamo, ora dobbiamo continuare su questa falsa riga e continuare a far bene e a lavorare".

Infine un pensiero sulla riforma della Lega Pro al centro della discussione oramai da mesi: "Ne ho parlato ieri con Ghirelli, era il suo compleanno. E' una riforma giusta, si dice che entro dicembre si possa parlare per il futuro. Si vuole parlare di una Serie B a due gironi, ma credo tra qualche stagione non dalla prossima. E' giusto che si debba intervenire, che si affronti il problema e che si trovi una nuova linea per la Lega Pro".