Pres. Casertana: "Ad inizio 2021 forse riusciremo a partire con i lavori per il nuovo stadio"

Il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino ha parlato a margine della conferenza di presentazione dell'iter di costruzione del nuovo stadio: "Forse riusciremo a partire con l’inizio del nuovo anno. Ma l’importante è essere qui per dare vita a questo progetto - riporta sportcasertano.it -. Sono felice per noi, i tifosi, la città e tutta la provincia. Ringrazio il Sindaco per la disponibilità dimostrata in questi mesi. Sarà una svolta per tutti, per il club ma per tutto il territorio. Quest’anno realizzeremo il sintetico così le scuole calcio non andranno in giro per la provincia dando un senso di appartenenza ai bambini. Faremo di tutto per iniziare questa realizzazione. Entro il 15 settembre contiamo di avere il nuovo manto erboso".