Pres. Casertana: "Niente cessione dei nostri pezzi pregiati: restano tutti"

© foto di Giuseppe Scialla

Nel corso della presentazione della Casertana, come riferisce il sito ufficiale del club, ha preso parola il presidente Giuseppe D’Agostino che ha tracciato note importanti circa il futuro: “Non ero abbattuto, ero solo deluso per come è andata la scorsa stagione. Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, ognuno di noi ha commesso qualche errore. Siamo qui per fare in modo che questo sia un anno diverso. Di mollare, di sicuro, non se ne parla proprio. Anzi, per la Casertana è pronto un progetto davvero importante. Presto ne saprete di più. E’ chiaro che anche io voglio vincere. I giocatori? Nessuno di loro è stato mai in vendita, non c’è stata nessuna trattativa per cedere uno dei nostri pezzi pregiati. Restano tutti. Questa squadra può fare bene. Abbiamo anche tanti giovani di assoluto valore”.