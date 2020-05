Pres. Casertana: "Organizzare società forte e duratura. Ma senza stadio non c’è futuro"

Non solo la situazione legata al Covid-19. Nella diretta Facebook sui canali ufficiali del club , il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino ha parlato anche della questione stadio: “Stiamo lavorando sodo. Io e il mio socio siamo sempre in contatto, il Comune e il sindaco Marino stanno facendo tutto quello che il caso richiede. Il primo cittadino sta facendo la sua parte, bisogna ringraziarlo. Si sta andando avanti senza sosta. Sicuramente questa fase creerà un po’ di ritardo. Spero che con l’inizio del nuovo anno si possa iniziare a demolire qualche settore dello stadio. Sarebbe un segnale forte. Prima ancora potrebbero iniziare i lavori per il sintetico, per noi fondamentale. Senza stadio non c’è futuro. Sarà qualcosa di importante per l’intero territorio. Sarebbe come vincere dieci campionati di serie A o B. Segnerebbe la svolta e ci porterebbe sulla bocca di tutti. Quando hai uno stadio importante è inevitabile avere una squadra altamente competitiva. SI potrebbe iniziare a lottare sempre per vincere”.

Si passa poi alla società: “Il futuro di un’azienda è avere una società forte, organizzata, che possa durare nel tempo. Si sta lavorando su questo. Questa deve essere una società con dei valori. Con gente che ha voglia di fare, crescere ed emergere. Programmare per avere un avvenire. Se portiamo avanti un progetto importante come lo stadio, dobbiamo presentarci con una struttura organizzata all’altezza e i conti in regola”.