Pres. Modena: "Zironelli non è in discussione in questo momento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de Il Resto del Carlino, con un susseguirsi di voci che vogliono Mauro Zironelli a rischio esonero, è il presidente del Modena Romano Sghedoni a fare il punto della situazione: "Zironelli non è in discussione in questo momento. Certo che se infili una serie di risultati negativi chi non avrebbe dubbi? Mauro ha idee, sta cercando degli equilibri giusti. Gli starò vicino perché voglio che lavori serenamente ma anche lui ci deve far capire dove intervenire sul mercato. Qualche idea ce l'ho ma per il momento la tengo per me, posso anche dire che qualcosa faremo".