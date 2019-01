Pres.Piacenza: "Ceccarelli un obiettivo ma il Monza lo ha voluto tenere"

Marco Gatti, presidente del Piacenza, come riportato da sportpiacenza.it, ha detto la sua sulle trattative di gennaio: "E’ presto per parlare di mercato ora ci sono altre tre settimane e solitamente è l’ultima a essere decisiva in questa sessione. Ricordo a tutti che a fine febbraio tornerà regolarmente a disposizione Simone Corazza, un attaccante su cui puntiamo molto. E’ sempre difficile fare delle operazioni a gennaio, ci vuole tanta pazienza e nessuna fretta, non è semplice migliorare una squadra che in fondo ha fatto 36 punti e, al netto dei recuperi, si trova lì in testa alla classifica. Occorre scegliere in modo oculato e attento. Ceccarelli era diventato l’obiettivo numero uno nei giorni scorsi ma è stato il Monza a non volerlo cedere. Ripeto, rimaniamo calmi, sappiamo bene cosa va fatto e c'è un professionista del calibro di Matteassi a lavorare sul mercato".