Pres. Pistoiese: "Ci aspettavamo risultati diversi, ma quanto visto nei derby mi fa ben sperare"

vedi letture

Sorta di strenna natalizia per la Pistoiese, ieri ricevuta in Comune. A margine dell'evento, come riferito da Il Tirreno - ed. Pistoia, Montecatini, Empoli, Prato, ha parlato il presidente dei toscani Orazio Ferrari: "Non abbiamo iniziato bene, ci aspettavamo risultati diversi, ma quanto visto ultimamente nei derby con Lucchese e Livorno mi fa ben sperare. Il nuovo tecnico si è inserito bene, nei ragazzi c'è grande voglia di riscatto. La speranza è quella di terminare il girone di andata in una posizione che ci permetta di lavorare tranquillamente, comunque non ho niente da rimproverare a nessuno perché credo che tutti abbiano fatto il massimo.