Sarà Alberto Gilardino a guidare la Pro Vercelli. L'ennesima conferma arriva direttamente da patron Massimo Secondo che, in attesa della nota ufficiale del club, dalle colonne de La Stampa ha detto la sua sul tecnico:

"Per quanto mi riguarda ci ho messo poco tempo a prendere la decisione su di lui: mi ha fatto una bella impressione. Mi è parso una persona straordinaria, umile, con la voglia giusta di calarsi nel progetto. Non gli ho nascosto nulla, della mia voglia di vendere la Pro, della possibilità che a campionato in corso possa subentrare una nuova dirigenza, della decisione di costruire una squadra giovane. E che rispetto alle scorse stagioni ci sarà un budget inferiore da investire nel monte stipendi. Ma ho aggiunto che alla Pro comunque siamo abituati a lavorare con serietà. Lui ha detto sì con entusiasmo. Ha sposato il nostro progetto. E’ consapevole che non allenerà campioni del mondo, ma ragazzi giovani cui dovrà trasmettere la sua esperienza da calciatore maturata negli anni su campi importanti.