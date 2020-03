Pres. Pro Vercelli: "Misure restrittive sugli allenamenti. Non metto a rischio i ragazzi"

"Campionato fermo? Il problema non è di politica sportiva ma medico".

Esordisce cosi, in onda sulle frequenze di Radio Sportiva, il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo, che già ieri, prima dei vari decreti, aveva fermato i suoi. Il numero uno delle bianche casacche prosegue poi: "Il tema è che giocando le partite o facendo anche solo gli allenamenti regolari, non può non esserci pericolo di contagio. Ci sono le mischie in area, a esempio. Ieri non mi sono sentito di far riprendere gli allenamenti alla squadra, a mister Gilardino e al suo staff ho detto di dare degli allenamenti personalizzati per ciascun giocatore: teniamo aperto lo stadio se i ragazzi, a gruppi di quattro, staranno attenti cambiandosi in più spogliatoi. C'è anche questa soluzione per chi se la sente. Se qualche altro presidente si sente di prendere la responsabilità di mettere a rischio la salute dei suoi giocatori per vincere la possibile partita del 3 aprile, è libero di farlo. Io lo reputerei un comportamento irresponsabile".

Conclude: "Capisco che le società di calcio siano tutte delle aziende che avranno da questa vicenda dei danni economici. L'unica soluzione per tutti, se verrà adottata, sarà un supporto da parte dello stato, soprattutto a quello di Serie C".