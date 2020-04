Pres Reggiana: "Senza i giusti presupposti non si scenderà in campo"

Luca Quintavalli, presidente della Reggio Audace, è intervenuto dalle colonne di TuttoReggiana per commentare gli esiti dell'assemblea di Lega Pro: "E' stato un incontro che ha avuto caratteri di confronto e che ha fatto emergere, in seguito alle testimonianze dei numerosi presidenti collegati, la volontà comune delle compagini: risolvere l'emergenza che stiamo vivendo. Non sono stati messi in primo piano interessi personali dei singoli club ed è emerso un denominatore comune: parola alla Sanità. Tante delle società di Serie C sono state toccate direttamente dall'emergenza Covid-19 e nessuno vuole mettere a repentaglio l'incolumità dei propri calciatori, dirigenti e dipendenti, né tantomeno dei propri tifosi allo stadio. È parere comune che senza i giusti presupposti non si scenderà in campo".

Per quanto riguarda i risvolti economici, questo è il pensiero del numero uno granata: "E' stato preso in esame anche l'aspetto extra-sportivo che riguarda la sussistenza dei club: detrazioni fiscali, ammortizzatori sociali e tutti gli strumenti che il Decreto Cura Italia sta attivando per salvaguardare le aziende. I club calcistici sono, in tutto e per tutto, aziende. Il presidente Ghirelli sta lavorando in modo attento confermandosi un vero rappresentante della Lega Pro e delle sue società. Tutti i club, provenienti dalle più diverse realtà territoriali, hanno scelto di non compiere passi azzardati e di seguire con attenzione l'evoluzione dell'attuale posizione federale. Non è stata un'assemblea "decisionale" in quanto non spetta a noi scegliere se si giocherà o non giocherà: sono lontane le valutazioni sulle promozioni o retrocessioni, congelare o meno le classifiche; l'attenzione è focalizzata sulla situazione sanitaria per arginare una situazione già critica per il nostro Paese".