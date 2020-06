Pres. Reggina: "Siamo in Serie B! Abbiamo vinto il campionato e giocheremo il sabato"

Attraverso i canali ufficiali il presidente della Reggina Luca Gallo è intervenuto per commentare la decisione del Consiglio Federale che ha sancito la promozione degli amaranto in Serie B: “Volevo essere io per primo a dare questa notizia a tutti i tifosi. Siamo in Serie B, l'anno prossimo giocheremo di sabato. La Reggina ha vinto il campionato, sono felice di comunicarvelo"