Pres. Samb: "Fideiussione pronta, a breve il nuovo dg"

Franco Fedeli a un passo dall'iscrizione della Sambenedettese alla prossima stagione. Il presidente rossoblù ha chiarito dalle colonne de Il Resto del Carlino che la fideiussione è già pronta e che la prima mossa sarà la nomina del direttore generale, visto che Pietro Fusco appare oramai riconfermato come ds: "Qui con me ho la fideiussione, ce l'ho in mano. Nel frattempo abbiamo parlato con quello che potrà essere il prossimo direttore generale e tra sabato e lunedì dovremmo decidere".