L'ex patron Fedeli: "Serafino si è rivelato uno sprovveduto. Ha rovinato la mia Samb"

L’ex patron della Sambenedettese Franco Fedeli dalle colonne del Corriere Adriatico ha parlato della difficile situazione in casa marchigiana: “Sono amareggiato e dispiaciuto per quello che sta accadendo. Tutto pensavo tranne che si prospettasse questo epilogo. La mia Samb per cinque anni è stata il fiore all'occhiello della Serie C e vedere tutto rovinato da uno sprovveduto mi fa star male. Quando prendeva Botta e Maxi Lopez, faceva contratti pluriennali o rinnovava il manto erboso del Riviera delle Palme pensavo che stesse facendo il passo più lungo della gamba e che tutto sarebbe precipitato. Serafino è stato un sprovveduto, non ha saputo gestire le cose come doveva anche se pensavo che potesse avere un colpo di coda e risolvere tutto. - conclude Fedeli – Pensavo fosse una persona seria visto che mi ha fatto i bonifici regolarmente e non posso farci nulla se non si è dimostrato all’altezza della situazione. A Serafino ho lasciato anche dei crediti, purtroppo non avevo più stimoli a restare a San Benedetto e mi era diventato un peso, oltre al fatto che mi sentivo bersagliato dai tifosi. Il socio coreano di Serafino? Mai visto e sentito. Di lui ho sentito solo parlare, ma in fondo firmava tutto Serafino".