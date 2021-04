Crisi Samb: e se l'aiuto arrivasse dalla Reggina? Gallo interessato al club marchigiano

Sei istanze di fallimento presentate al Tribunale di Ascoli Piceno, ma nel mondo imprenditoriale la Sambenedettese gode ancora di un certo appeal, e potrebbe presto vedere risolta la crisi societaria. Come infatti riferisce veratv.it, sul club marchigiano è forte l'interesse del patron della Reggina Luca Gallo, che già tre anni fa si era interessato al club vedendo però poi l'allora patron Franco Fedeli fare un passo indietro: sembra che i rappresentanti del patron amaranto abbiano già anche avuto un incontro con gli emissari dell'attuale presidente rossoblù Domenico Serafino, ma la strada è ovviamente ancora lunga.

Gallo comunque non abbandonerebbe il progetto di portare la Reggina in Serie A, ma appunto con un occhio sulla Samb: non è però da escludere che l'imprenditore temporeggi per intervenire poi nella procedura del fallimento tecnico, rilevando all’asta il titolo sportivo del club.