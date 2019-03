Raggiunto telefonicamente dalla redazione di tuttosamb.it il patron della Sambenedettese Franco Fedeli commenta con soddisfazione il pareggio contro la capolista Pordenone: "Ho visto un’ottima Samb, ma già all’andata avevamo dimostrato di poter giocare alla pari contro il Pordenone. Abbiamo disputato un gran bel primo tempo, poi nella ripresa siamo calati leggermente. Il pareggio è positivo, se giochiamo sempre così creiamo occasioni e possiamo fare risultato contro chiunque. Molto bene Russotto, ma anche la difesa ha concesso poco agli avversari. Calderini tutta la partita in panchina? Questione di scelte, è entrato Di Massimo che è forse il nostro giocatore più in forma. Adesso andiamo a Terni per portare a casa punti importanti, sarò presente allo stadio”.