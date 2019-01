Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, intervenuto ai microfoni di tuttosamb.it ha fatto il punto sul mercato rossoblu: “Innanzitutto voglio dire che i nuovi arrivi mi sembrano buoni profili, adesso aspettiamo di vederli in campo per un giudizio definitivo. Mercato chiuso? Roselli ci ha detto di essere già soddisfatto della rosa, ma se negli ultimi giorni di gennaio ci fosse qualche opportunità importante per l’attacco la coglieremo. Presto sentirò Fusco per gli aggiornamenti, poi sabato parleremo allo stadio”.