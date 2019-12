Pres. Ternana: "Avanti con Gallo. Ma niente mercato a gennaio"

© foto di Federico Gaetano

Non soddisfatto di quanto messo in luce dalla sua Ternana, il presidente rossoverde Stefano Bandecchi ha fatto il punto della situazione dalle colonne del Corriere dell'Umbria: "Siamo dietro a troppe squadre e nelle ultime gare alla squadra è mancato il carattere. Forse sono io che porto fortuna, perché quando non ci sono, sembra che i giocatori vadano in vacanza. A meno che Gallo non voglia presentare le dimissioni, si va avanti con lui fino alla fine. Mettesse a posto la situazione perché è quinto e il primo a doverne essere offeso dovrebbe essere lui. A gennaio non faremo mercato, perché la squadra oggi è in grado di poter fare qualsiasi cosa".