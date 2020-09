Presidente Livorno: "Depositato solo il contratto di Dal Canto. Le scelte tecniche sono mie"

Poche ma chiare parole quelle che, come riferisce livorno24.com, il neo presidente del Livorno (e socio di maggioranza del club) Rosettano Navarra ha rilasciato in diretta tv su Telecentro2: “Ogni decisione tecnica viene presa esclusivamente da me. Sono stato chiaro sin dall’inizio con gli altri soci. Farò il presidente a tutti gli effetti altrimenti non avrei accettato l’incarico. Per il momento l’unico contratto depositato è quello di mister Dal Canto, per il resto, nel giro di due o tre giorni, valuterò al meglio le scelte che ritengo più opportune per la squadra”.

Tra le quali la possibile conferma di Andrea Luci: "E’uno dei cinque punti in agenda che dovrò risolvere quanto prima. Sono rimasto sorpreso non vederlo allenarsi agli ordini di mister Dal Canto, parlerò con lui, vedremo di trovare una soluzione che possa andar bene ad entrambi".

Conclude: “Un altro dei cinque punti che affronterò in settimana è la scelta di una figura da inserire nello staff tecnico che rappresenti al meglio la bandiera del Livorno calcio”. A Livorno si spera nel ritorno di Igor Protti.