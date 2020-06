Pro Patria, annunciato lo stop della stagione agonistica. Non giocherà eventuali play off

Aurora Pro Patria 1919, non avendo la sicurezza e la certezza matematica di accesso ai Play Off dipendente invece dall’esito di una partita che si disputerà tra 17 giorni, ricordando inoltre che, come stabilito dal Consiglio Federale, ad oggi, il Club sarebbe escluso dalla griglia degli Spareggi Promozione, analizzato nel dettaglio ogni rischio legato all’emergenza sanitaria nazionale e al termine dunque di un’analisi accurata e approfondita, comunica che la Prima Squadra NON riprenderà l’attività sportiva.

Siamo già al lavoro per regalare alla città di Busto Arsizio un’altra Stagione nel calcio professionistico. FORZA PRO!