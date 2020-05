Pro Sesto, Di Maio: "Sarebbe paradossale non essere promossi. Peccato non vivere il campo"

Alessandro Di Maio, difensore della Pro Sesto, è intervenuto nel corso della diretta a Pro Sesto Live: “Sulle decisioni della Lega sono tranquillo, sarebbe paradossale non essere promossi. E’ triste perché mancano le esultanze, gli abbracci e le emozioni del campo, che animano il nostro sport. Sarebbe stato più bello vivere tutto questo in campo, ma ci dobbiamo adeguare alla situazione straordinaria. Differenze rispetto allo scorso anno? Avevamo anche nella scorsa stagione un’ottima squadra: la differenza è che in questo campionato avevamo in panchina giocatori che sarebbero stati titolari ovunque. Questo aspetto è stato fondamentale in un campionato lungo e impegnativo come la serie D, soprattutto quando abbiamo avuto una serie di infortuni specialmente in difesa”, le sue parole riprese da TuttoC.com.