Pro Sesto, Gattoni: "Molto contento del rinnovo, spero di giocare il più possibile"

vedi letture

Intervistato da TuttoC.com, Tommaso Gattoni si è detto molto soddisfatto del rinnovo con la Pro Sesto: "Sono molto contento del rinnovo. Una società come la Pro Sesto merita il professionismo e sono veramente entusiasta di essermi legato a questi colori per altri due anni. L’anno scorso abbiamo fatto un grande lavoro ed è arrivata la promozione. Ora ci confronteremo con piazze e squadre blasonate, non vediamo l’ora e ce la metteremo tutta come abbiamo sempre fatto. Spero di giocare il più possibile e di aiutare la squadra a far dei bei risultati. Sto lavorando per essere protagonista come l’anno scorso. È stato un bellissimo campionato anche se ci siam dovuti fermare per il Covid. Spero di potermi togliere delle soddisfazioni anche se si alza il livello”.