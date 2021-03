tmw Pro Sesto, Gattoni: "La sfida contro la Giana Erminio fondamentale per la salvezza"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il centrocampista della Pro Sesto Tommaso Gattoni ha parlato del rush finale del campionato. Che vede i lombardi anche con una partita da recuperare: "Contro la Giana Erminio sarà una gara davvero fondamentale, perché li possiamo sul serio ipotecare definitivamente la salvezza: sarà come una finale. Chiaramente anche le altre otto partite saranno importanti, ma l'averne una in più da giocare può far la differenza: noi siamo pronti a questo tour de force, qua siamo messi nelle condizioni per fare al meglio".