Pro Vercelli, Auriletto: "Contenti della prestazione col Torino alla prima gara dopo mesi"

Simone Auriletto, come ripreso da magicapro.it, ha così commentato il successo in amichevole della Pro Vercelli sul Torino: "Era la prima partita ufficiale dopo tanto tempo, ci tenevamo a fare la nostra prestazione, anche se sappiamo che queste partite servono soprattutto per provare quello che ci chiede il mister. Volevamo cercare di ritrovare un po’ i minuti, che abbiamo sicuramente perso con questo lungo stop, siamo molto contenti. Stiamo mettendo benzina nelle gambe, abbiamo lavorato tanto in ritiro e continueremo a farlo fino all’inizio del campionato, anche se siamo stati fermi tanto tempo le prime sensazioni sono positive. Abbiamo ripreso con la difesa a 3, certi meccanismi li abbiamo già e certi dobbiamo ancora trovarli, diciamo che ci troviamo abbastanza bene e ci conosciamo già, cerchiamo di migliorarci giorno per giorno. E’ sempre un’emozione tornare qui, ho fatto nove anni con la maglia granata e ci venivo da piccolino, anche senza pubblico è stata una grande emozione. Poi giocare contro una squadra di Serie A è sempre bellissimo, soprattutto se è la squadra con cui sei cresciuto. Senza i tifosi è dura giocare perché l’atmosfera è diversa, ma prima o poi anche questa cosa finirà e speriamo di vederci presto sul campo".