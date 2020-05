Pro Vercelli, Gilardino: "Serve una riforma forte. Serie B a 40? Idea interessante"

Intervistato da Sportitalia il tecnico della Pro Vercelli Alberto Gilardino ha parlato del probabile stop della Serie C e della riforma dei campionati: “Ci aspettiamo tutti delle risposte e personalmente auspico che dal tavolo possano uscire delle soluzioni concrete per le tante problematiche di questo mondo. - continua Gilardino – L'ultima idea di riforma uscita (Serie B a 40 e Serie C semi-professionistica NdR) può essere interessante anche se ho dei dubbi sull'attuabilità economica. Se non ci dovesse essere una riforma forse si rischierebbe il collasso di tantissime società sopratutto in Lega Pro”.