Pro Vercelli, ombre sulla cessione: le prossime ore saranno decisive

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Pro Vercelli sono ore calde, ma lo stesso patron Secondo - come riportato dall'edizione odierna de La Stampa - fa chiarezza su quanto uscito nei giorni scorsi: "Non ho venduto ancora nulla, né all’imprenditore cuneese, ne ai Della Valle, né ad altri. Sono concentrato sull’idea di cedere la società: queste sono ore di riflessione". Saranno giorni complessi per la società piemontese, il numero uno della Pro cercherà di capire come muoversi per la cessione del club.